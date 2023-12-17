Аналитики назвали самые выгодные направления путешествий из Москвы и Петербурга
Нижний Новгород и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых доступных направлений для путешествий из Москвы, сообщило RT со ссылкой на исследование сервиса «Авиасейлс».
Билеты в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Калининград обойдутся жителям Москвы в 9-17 тысяч рублей туда и обратно.
Для петербуржцев самыми доступными направлениями стали Москва, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Архангельск. Билеты туда и обратно можно приобрести за 11-17 тысяч рублей.
Улететь из Москвы за рубеж на новогодние праздники можно от 22 тысяч рублей. Во столько обойдется билет в Минск. Полет в Ташкент, Стамбул и Абу-Даби стоит 38-53 тысячи рублей.
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что за первые 10 месяцев текущего года число туристических поездок по России увеличилось на 19%, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru