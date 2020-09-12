Нового адвоката актеру Ефремову выбирает супруга

«Михаил не принимает решений о выборе адвоката, этим занимается Соня (супруга Михаила Ефремова – прим. НСН). В настоящее время кандидатов много, а чтобы такого не произошло, как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист, его жена занимается отбором достойного из защитников», - пояснил источник.

По его информации, защищать Ефремова может не один юрист, а «целая команда». Источник утверждает, что Ефремова, находящегося в СИЗО, «посетили некоторые адвокаты».

Суд вынес приговор Ефремову 8 сентября, ровно через три месяца после смертельного ДТП в центре Москвы. Актер проведет в колонии 8 лет. Сразу после оглашения приговора Ефремов отказался от своего одиозного адвоката Эльмана Пашаева, а также заявил, что тот его «подставил». По словам актера, адвокат обещал, что он останется на свободе либо получит минимальное наказание.

