Андрей Бочкарев: Почти 3 млн «квадратов» жилья по реновации строится в Москве

Около 30 тысяч москвичей благодаря программе реновации уже переехали в новые квартиры, сейчас строится еще более 170 домов, заявляют столичные власти.

С начала реализации этой программы в столице построены и введены в эксплуатацию 113 «стартовых» домов площадью 1,3 млн кв. метров, 89 из них переданы под заселение, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас в Москве строятся еще 174 дома площадью 2,8 млн кв. метров.

С помощью программе реновации 38 тысяч москвичей смогли улучшить условия проживания. Расселены более 250 старых домов. При этом 29,5 тысяч человек уже переехали в новые квартиры.

Программа реновации жилья была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она затронет порядка миллиона жителей столицы.

