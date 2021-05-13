Андрей Бочкарев: Почти 3 млн «квадратов» жилья по реновации строится в Москве
Около 30 тысяч москвичей благодаря программе реновации уже переехали в новые квартиры, сейчас строится еще более 170 домов, заявляют столичные власти.
С начала реализации этой программы в столице построены и введены в эксплуатацию 113 «стартовых» домов площадью 1,3 млн кв. метров, 89 из них переданы под заселение, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас в Москве строятся еще 174 дома площадью 2,8 млн кв. метров.
С помощью программе реновации 38 тысяч москвичей смогли улучшить условия проживания. Расселены более 250 старых домов. При этом 29,5 тысяч человек уже переехали в новые квартиры.
Программа реновации жилья была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она затронет порядка миллиона жителей столицы.
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