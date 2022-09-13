Новая версия iOS 16 оказалась доступной для россиян

Обновление системы до новой версии можно сделать в настройках в меню «Обновление ПО».



В новое ОС появились новые фичи для экрана блокировки, в частности, виджеты. Также теперь есть возможность создавать несколько экранов блокировки и переключаться между ними.

Кроме того, изменения затронули iMessage. Теперь сообщения можно редактировать в течение 15 минут и отменять отправку в течение 2 минут.

