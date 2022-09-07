От $799 до $1099: Apple представила линейку новых iPhone 14
Американская компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 14 с увеличенными дисплеями.
Так, диагонали моделей iPhone 14 и 14 Plus составят 6,1 или 6,7 дюймов. Процессор останется прошлогодним 15 Bionic, а зарядка, как обещает производитель, будет держаться 24 часа.
Стоимость нового iPhone 14 составит $799, iPhone 14 Plus – $899. Новинки поступят в продажу 16 сентября и 7 октября, соответственно.
Кроме того, на презентации показали iPhone 14 Pro: Apple представила его как лучший айфон в истории компании. У него отсутствует «чёлка» - туда можно будет выводить нужную информацию, зато есть новый процессор A16 и камера 48 мегапикселей. Цена составит $999 для версии Pro, версия Pro Max обойдется в $1099.
Презентация новинок компании традиционно прошла в сентябре. Компания также представила часы Apple Watch Series 8. В новой модели специально для женщин появится возможность отслеживания цикла, дня зачатия и состояния здоровья. Кроме того, часы самостоятельно смогут вызвать службу спасения в случае аварии владельца часов. Стоимость новинки - от $399.
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