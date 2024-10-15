Новая школа на 600 мест появится на юго-востоке Москвы

Новая общеобразовательная школа появится на Новохохловской улице (Нижегородский район, ЮВАО), уже согласован соответствующий проект. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



По его словам, новая школа будет состоять из четырех этажей, в ней предусмотрены отдельные входы для учащихся начальной, средней и старшей школы. В каждой входной группе будут находиться гардероб и место ожидания для посетителей. Заниматься в школе смогут до 600 учеников, отметил Щербаков.



На первом этаже здания разместятся кабинет для индивидуальных занятий, учебные кабинеты для начальных классов, а также медицинский блок, пищеблок, зал для мероприятий и универсальные и специализированные кабинеты для учеников средней школы и старшеклассников.

На втором этаже проектом предусмотрены зал для проведения мероприятий, два спортзала и универсальные учебные кабинеты для средней и старшей школы.



На третьем этаже будут находиться зоны отдыха, мастерская живописи, лабораторно-исследовательский комплекс и учебные кабинеты. На четвертом этаже появятся медиатека, медицинский лабораторно-исследовательский комплекс и учебные кабинеты для старшеклассников.



По словам столичного мэра Сергея Собянина, социальная инфраструктура на юго-востоке Москвы активно развивается. Так, новые образовательные комплексы появятся в районах Марьино и Южнопортовый, а детские сады откроют двери для маленьких москвичей в районах Текстильщики, Люблино и Выхино-Жулебино.

