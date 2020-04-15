«Новая газета» удалила статью о коронавирусе в Чечне по требованию Роскомнадзора

"Новая газета" удалила материал о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованиям Роскомнадзора. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главного редактора издания Дмитрия Муратова.

Напомним, 12 апреля в «Новой газете» появилась статья под названием «Смерть от коронавируса — меньшее зло» с подзаголовком «Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома». Содержание статьи возмутило главу Чечни Рамзана Кадырова.

По словам Муратова, распоряжение о блокировке статьи поступило в Роскомнадзор от Генпрокуратуры. Он добавил, что здание направило запрос в Генпрокуратуру с просьбой пояснить на каких основаниях принято решение о блокировке материала. Юристы газеты также занимаются этим вопросом, уточнил Муратов.

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