Новая дорога до Крымского моста обойдётся в 100 миллиардов

Управление федеральных автодорог «Тамань» разместило на сайте госзакупок тендер на строительство автомобильной дороги из Краснодара до Крымского моста. Как пишут «Ведомости», на первые 68 километров дороги из федерального бюджета готовы выделить 59 миллиардов рублей. Стоимость всей 119-километровой трассы оценивается почти в 100 миллиардов рублей.

Близкий к Росавтодору источник издания заявил, что новая автодорога должна стать главной в Краснодарском крае.

Как сообщает сайт KP.Ru, новая дорога пройдёт южнее действующей трассы А-289. В пресс-службе Минтранса журналистам рассказали, что строительство новой дороги обойдётся дешевле реконструкции существующей дороги. Предполагается, что новую дорогу от Краснодара до Крымского моста сдадут в эксплуатацию в 2022 году.

