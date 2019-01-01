Нотр-Дам для защиты от дождя накроют брезентом

Собор Парижской Богоматери для защиты от дождя временно накроют брезентом. Главный архитектор по реставрации собора Филипп Вильнев заявил о том, что в случае, если в пазухах свода соберется вода, он может обвалиться. Как отмечает РИА Новости, он заявил, что все необходимые для проведения работ материалы уже доставлены. Также в полной боевой готовности находятся альпинисты и строители, которые займутся размещением брезента.

Напомним, сильнейший пожар произошёл в соборе Парижской Богоматери вечером 15 апреля. Из-за огня обрушилась большая часть крыши, шпиль и часы. Возгорание удалось потушить только утром следующего дня. Позже парижский прокурор Реми Эйтз заявил, что пожар в соборе был непредумышленным. А президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен за пять лет, хотя эксперты оценивают длительность реставрационных работ в 10 лет.

Между тем, как отмечает Ura.ru, Владимир Путин заявил о том, что российский бизнес готов оказать помощь Нотр-Дам-де-Пари, пострадавшему от пожара.

Раннее телеканал CNN, ссылаясь на источник в полиции, сообщил, что источник возгорания находился вблизи основания шпиля. Эта версия основывается на фото- и видеоматериалах, которые были собраны после пожара. Также отмечается, что сейчас сотрудники полиции выясняют, могли ли датчики пожарной сигнализации работать некорректно.

