Норвегия закроет границы с 29 января

Правительство Норвегии закроет границы страны с 29 января, разрешив въезд только при наличии веских оснований, передаёт Норвежское телеграфное бюро.

По словам премьер-министра страны Эрны Сульберг, граница будет закрыта «для всех, кто не проживает в Норвегии». Премьер пояснила, что в страну не смогут попасть многие трудовые мигранты. При этом поставки в Норвегию критически важных товаров и услуг сохранятся.

Власти намерены пересмотреть новый порядок въезда спустя две недели.

Ранее в январе Норвегия ужесточила правила въезда, обязав всех прибывающих в страну предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. При этом исследование необходимо пройти не раньше чем за 24 часа до путешествия.

