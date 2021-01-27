Норвегия закроет границы с 29 января
Правительство Норвегии закроет границы страны с 29 января, разрешив въезд только при наличии веских оснований, передаёт Норвежское телеграфное бюро.
По словам премьер-министра страны Эрны Сульберг, граница будет закрыта «для всех, кто не проживает в Норвегии». Премьер пояснила, что в страну не смогут попасть многие трудовые мигранты. При этом поставки в Норвегию критически важных товаров и услуг сохранятся.
Власти намерены пересмотреть новый порядок въезда спустя две недели.
Ранее в январе Норвегия ужесточила правила въезда, обязав всех прибывающих в страну предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. При этом исследование необходимо пройти не раньше чем за 24 часа до путешествия.
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