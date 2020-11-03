Nordwind приостановит прямые рейсы между Хабаровском и Петербургом

Авиаперевозчик Nordwind временно приостановит прямые рейсы между Хабаровском и Санкт-Петербургом на фоне снижения спроса. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

Уточняется, что рейсы не будут выполняться с 9 ноября по 23 декабря текущего года, а также с 12 января до 31 марта 2021 года. В период новогодних каникул, а также в летний период следующего годы рейсы будут выполняться по расписанию.

Снижение спроса на авиаперелеты вызвано ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Многие страны, в том числе Россия, фиксируют увеличение числа заражений в осенний период.

