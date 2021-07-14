«Ночные волки» объявили о переносе байк-шоу в Донецк

Ежегодное байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» перенесено из Севастополя в Донецк, сообщил лидер байкеров Александр Залдастанов по прозвищу «Хирург».

«В день освобождения Донецка, когда вся республика будет отмечать этот день, мы планируем показать кульминацию байк-шоу, которую готовили целый год и которую хотел увидеть народ Донбасса», - сказал Залдастанов ТАСС.

По его словам, байк-шоу планируется провести 11 сентября.

Объясняя причины переноса мероприятия, Хирург отметил, что в Севастополь должна была приехать внушительная делегация из Донбасса – сотни мотоциклистов и автобусы с детьми. «Все это не могло не повлиять на принятие нами решения перенести в этом году байк-шоу туда, где оно было бы нужнее», - пояснил он.

Ранее шоу «Ночных волков» традиционно проходило в Севастополе на горе Гасфорта.

День освобождения Донбасса отмечается 8 сентября. В этот день в 1943 году был освобожден от фашистов город Сталино, который в 1961 году переименовали в Донецк.

