«Ночные волки» объявили о переносе байк-шоу в Донецк
Ежегодное байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» перенесено из Севастополя в Донецк, сообщил лидер байкеров Александр Залдастанов по прозвищу «Хирург».
«В день освобождения Донецка, когда вся республика будет отмечать этот день, мы планируем показать кульминацию байк-шоу, которую готовили целый год и которую хотел увидеть народ Донбасса», - сказал Залдастанов ТАСС.
По его словам, байк-шоу планируется провести 11 сентября.
Объясняя причины переноса мероприятия, Хирург отметил, что в Севастополь должна была приехать внушительная делегация из Донбасса – сотни мотоциклистов и автобусы с детьми. «Все это не могло не повлиять на принятие нами решения перенести в этом году байк-шоу туда, где оно было бы нужнее», - пояснил он.
Ранее шоу «Ночных волков» традиционно проходило в Севастополе на горе Гасфорта.
День освобождения Донбасса отмечается 8 сентября. В этот день в 1943 году был освобожден от фашистов город Сталино, который в 1961 году переименовали в Донецк.
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