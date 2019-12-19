Низкорослых журналистов пересадили ближе к Путину
Организаторы большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина перед её началом пересаживали журналистов высокого роста на задние ряды. В свою очередь представителей СМИ невысокого роста перемещали поближе к подиуму.
Журналисты жалуются, что низким быть выгодно, чтобы быть ближе к президенту. Ежегодная пресс-конференция президента РФ началась в 12:00. Нынешняя ежегодная встреча со СМИ побила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов - 1895 человек.
Наибольшее представительство у региональных изданий. В списке также многие представители федеральных и зарубежных средств массовой информации.
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