Низкорослых журналистов пересадили ближе к Путину

Организаторы большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина перед её началом пересаживали журналистов высокого роста на задние ряды. В свою очередь представителей СМИ невысокого роста перемещали поближе к подиуму.

Журналисты жалуются, что низким быть выгодно, чтобы быть ближе к президенту. Ежегодная пресс-конференция президента РФ началась в 12:00. Нынешняя ежегодная встреча со СМИ побила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов - 1895 человек.

Наибольшее представительство у региональных изданий. В списке также многие представители федеральных и зарубежных средств массовой информации.

