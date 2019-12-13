Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками лошадиного ржания

Жителя Нижнего Новгорода арестовали за истязание соседей звуками ржущего коня. Как пишет «Коммерсантъ», по версии следствия, мужчина в течение двух лет ежедневно мучал соседей громкой музыкой. Также он включал на полную мощность группу Rammstein и конское ржание. Нижегородец, который был арестован по уголовному делу об истязаниях соседей, объяснил свои действия тем, что его раздражал и мешал жить топот соседей сверху.

Отмечается, что после массовых жалоб в полицию мужчину несколько раз штрафовали. А 5 декабря на него завели уголовное дело. Накануне, 12 числа, он был помещён в СИЗО.