Никуда не делись: Почему на рынке труда по-прежнему больше молодежи
Наталья Голованова раскрыла НСН, что 41% всех ищущих сейчас работу - это люди до 35 лет.
Сейчас ситуация с молодежью на рынке труда начинает выравниваться, по крайней мере если речь идет о подработках. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Поколение Z должно было заместить выбывших сотрудников старшего возраста, но его представители не стремятся к стабильной занятости, заявила заместитель председателя Федерации Независимых Профсоюзов России, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина, пишет ТАСС. Голованова не согласилась с этим.
«Частично демографический провал связан с тем, что последние годы на рынок труда выходило меньше молодежи, сейчас ситуация начинает выравниваться по количеству выходящих на рынок труда молодых людей. 41% всех ищущих сейчас работу - это люди до 35 лет. Наоборот, сейчас больше молодежи выходит на рынок труда, по крайней мере с точки зрения подработок. Но это связано не с тем, что это другое поколение, а с тем, что появились технические возможности – платформенная занятость и прочее», - раскрыла она.
Также собеседница НСН отметила, что последние годы сотрудники старшего возраста стали снова цениться: их переманивают, предлагают льготы.
«Компании всегда старались удержать возрастных работников, если это профессионалы. В прошлом году мы видели кейсы, когда людям предпенсионного возраста предлагали дополнительные льготы, чтобы они задержались. Но это, как правило, делают крупные работодатели, это не массовый подбор. Если 10-15 лет назад работодатель хотел видеть кого-то до 40 лет, то последние пару лет тенденцию сломали. Другое дело, что устойчивых профессионалов 50+ чаще всего либо «хантят», либо они сами устраиваются по знакомству. На открытом рынке труда людей такого возраста мы видим, только когда они ищут дополнительную подработку к пенсии», - подытожила Голованова.
Ранее Голованова раскрыла НСН, что слесари-сантехники, водители и монтажники нужны даже без опыта работы, но большинство производств предпочитает кандидатов со стажем от года до трех лет.
