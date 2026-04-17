Сейчас ситуация с молодежью на рынке труда начинает выравниваться, по крайней мере если речь идет о подработках. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Поколение Z должно было заместить выбывших сотрудников старшего возраста, но его представители не стремятся к стабильной занятости, заявила заместитель председателя Федерации Независимых Профсоюзов России, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина, пишет ТАСС. Голованова не согласилась с этим.

«Частично демографический провал связан с тем, что последние годы на рынок труда выходило меньше молодежи, сейчас ситуация начинает выравниваться по количеству выходящих на рынок труда молодых людей. 41% всех ищущих сейчас работу - это люди до 35 лет. Наоборот, сейчас больше молодежи выходит на рынок труда, по крайней мере с точки зрения подработок. Но это связано не с тем, что это другое поколение, а с тем, что появились технические возможности – платформенная занятость и прочее», - раскрыла она.