Звезда сериала «Друзья» Кристина Эпплгейт госпитализирована в США
Американская актриса Кристина Эпплгейт, известная по роли сестры Рэйчел в сериале «Друзья», с конца марта находится в больнице в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ.
По данным издания, актрису госпитализировали в конце марта, однако точная причина ее пребывания в медучреждении не раскрывается. Источники, знакомые с ситуацией, уточнили, что она остается под наблюдением врачей.
Эпплгейт ранее сообщала, что в июне 2021 года у нее диагностировали рассеянный склероз. С тех пор она продолжает лечение и периодически рассказывает о своем состоянии.
Кристина Эпплгейт получила широкую известность благодаря ролям в телесериалах и кино, включая эпизодическую роль в популярном ситкоме «Друзья», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
