НИИ Склифосовского не нашел следов «Новичка» и других ядов у Навального

Московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского не обнаружил никаких отравляющих веществ в ходе исследования биологических жидкостей Алексея Навального. Об этом рассказал заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».

В частности, по словам специалиста, в анализах оппозиционера не было идентифицировано ничего из группы фосфорорганических соединений, к которым относится отравляющее вещество «Новичок». Также не было выявлено препаратов, которые подавляют активность фермента холинэстераза.

Поцхверия уточнил, что исследования были проведены на масс-спектрометре американской фирмы Agilent Technologies. Этот прибор содержит 240 тысяч стандартных наборов веществ, которые соответствуют электронной базе Национального института стандартизации США.

