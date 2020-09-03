НИИ Склифосовского не нашел следов «Новичка» и других ядов у Навального
Московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского не обнаружил никаких отравляющих веществ в ходе исследования биологических жидкостей Алексея Навального. Об этом рассказал заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
В частности, по словам специалиста, в анализах оппозиционера не было идентифицировано ничего из группы фосфорорганических соединений, к которым относится отравляющее вещество «Новичок». Также не было выявлено препаратов, которые подавляют активность фермента холинэстераза.
Поцхверия уточнил, что исследования были проведены на масс-спектрометре американской фирмы Agilent Technologies. Этот прибор содержит 240 тысяч стандартных наборов веществ, которые соответствуют электронной базе Национального института стандартизации США.
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