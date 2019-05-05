«Ни в какие рамки не лезет!» В Госдуме дали оценку стрельбы депутата Ионина

Председатель Комиссии Государственной Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба в интервью НСН оценил инцидент с участием коллеги Дмитрия Ионина.

«С точки зрения этики что тут оценивать? Ни в какие рамки не лезет! Если по факту возбуждено уголовное дело, дождемся запроса прокуратуры о разрешении лишить депутата статуса неприкосновенности и начать следственные действия в отношение Ионова. Если факты подтвердятся, он – прямой кандидат на лишение мандата. В рамках уголовного дела санкций гораздо больше», - отметил парламентарий.

Ранее глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов объяснял в эфире НСН, почему на Кавказе известному футболисту наказание за стрельбу из пистолета не грозит.

