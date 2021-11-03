Независимый депутат Андрей Медведев может стать зампредом Мосгордумы

Заместителем председателя Московской городской думы в среду, 3 ноября может быть избран независимый депутат Андрей Медведев. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в столичном парламенте.

Днем ранее кандидатуру Медведева поддержали члены фракции «Единой России» в МГД.

Ранее пост зампреда МГД занимал Николай Губенко, он скончался 16 августа 2020 года на 79-м году жизни.

Андрей Медведев — известный журналист, главный редактор включающей в себя «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Культура» объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК. Медведев был избран депутатом Мосгордумы седьмого созыва в сентябре 2019 года, он участвовал в выборах как самовыдвиженец и отказался вступать в какие-либо фракции парламента города.

Парламентарий является членом комиссий МГД по делам общественных объединений и религиозных организаций, по культуре и массовым коммуникациям, по экологической политике, по контролю за достоверностью представляемых депутатами МГД сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

