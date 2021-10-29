Невролог рассказал, кто сильнее других почувствует влияние магнитных бурь

Главный невролог Подмосковья, доктор медицинских наук Ренат Богданов рассказал, что магнитные бури тяжелее всего переносят люди с повышенной тревожностью.

По словам Богданова, тревожность может повышать артериальное давление. Доктор рекомендовал тревожным людям в период магниты бурь заниматься динамическими видами спорта, как например скандинавская ходьба или просто прогулка на свежем воздухе.

Кроме того, невролог посоветовал соблюдать правила приема лекарств по корректировке артериального давления.

В РАН ранее сообщили о приближении магнитных бурь. Они ожидаются в регионе 30 октября, пишет «Радио 1».

