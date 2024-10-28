Невролог Мартынов назвал оптимальное время сна для взрослого человека

Взрослому человеку следует спать 7-9 часов в сутки. Об этом рассказал врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости.

«Оптимальное время сна – это 7-9 часов... Хотя некоторые умудряются высыпаться за 6 часов, это скорее исключение», — рассказал медик.

Мартынов предупредил, что хронический недосып может быть опасен для организма. Он грозит серьезными проблемами с концентрацией внимания, чрезмерной утомляемостью, ухудшением иммунитета.

Ранее врач-кардиолог Наталия Золотарева рассказала, что недостаток сна опасен для сердечно-сосудистой системы, в этом случае повышается риск ишемической болезни сердца и атеросклероза, напоминает «Свободная пресса».

