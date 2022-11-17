«Неуклюжая политика»: В отрасли назвали факторы, влияющие на доступность лекарств
Виктор Дмитриев заявил, что политика ценообразования в России ставит под угрозу производство лекарств внутри страны.
Ограничения повлияли на логистические цепочки в фармотрасли, доставка увеличилась в цене, процесс транспортировки затягивается, заявил председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
«Прежде всего, я хотел бы отметить вопросы логистики, которые усложнились в связи с началом СВО и рядом ограничений. В ноябре Росавиация не продлила разрешение китайским компаниям на использование российского авиационного пространства. Нет возможности доставлять теперь таким образом какие-то элементы из Китая. Морской транспорт – только два порта имеют возможность принимать большегрузные танкеры, есть ограничения, это дороже и дольше. Главная проблема – неуклюжая политика ценообразования, которая делает производство многих препаратов на территории России убыточным», - рассказал он.
Сразу несколько резонансных сообщений появилось за последние несколько дней в СМИ относительно фармрынка, например, эксперты отрасли сообщают, что в московских аптеках почти невозможно найти популярные антибиотики на основе амоксициллина – «Амоксиклав», «Экоклав», «Панцеф», «Аугментин». А порядка 30 московских аптек продает препарат от сахарного диабета «Оземпик» по цене в 2-3 раза выше, чем предельная зарегистрированная.
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