Неугомонный гуманизм

Неугомонным оказался уральский предприниматель, решивший по мере сил и возможностей помогать малоимущим. Если вкратце, то бизнесмен, получивший в начале года «втык» от Роспотребнадзора за то, что раздавал нуждающимся в своем магазине продукты с истекшим сроком годности, теперь готов бесплатно кормить обедами в своих ресторанах. Вот цитата с его фейсбук-страницы: «С бесплатной раздачей просроченных продуктов не вышло. Возможно, получится накормить тех, кому это необходимо так: на кухнях ресторанов остаётся куча продуктов, которые предприятие не может продать и, в итоге, выкидывает: переваренный рис, мясные жиры, зелень, порванное тесто и т.д. Почему бы из этого не приготовить что-нибудь вкусное и не раздать. Не такие уж и великие деньги для ресторанов. Например, у нас остаётся куча костей и обрезь лосося, добавляем туда немного картошки, лука и моркови, и получается крутая уха, которую мы теперь раздаем бесплатно 2 раза в неделю. Верю, что этот совсем маленький шаг хоть кому-то да поможет. А другие рестораны к нам присоединятся».

Зовут этого человека Иван Зайченко. Как сообщала НСН в марте этого года, будучи владельцем магазина, он раздавал нуждающимся продукты с истекшим сроком годности. И от не замедливших с прибытием инспекторов Роспотребнадзора узнал, что его гуманизм «стоит» от ста тысяч до миллиона рублей. А продукты (которые, заметим, совершенно не обязательно при этом уже испортились) подлежат утилизации. Другой бы плюнул вслед уходящей инспекции и думать забыл о благотворительности. Так нет же – нашел другой способ!

Надо сказать, что идея, с которой выступил уральский ресторатор, не нова. Примерно полгода назад мы рассказывали о частном кафе в Санкт-Петербурге, где бесплатно кормят пенсионеров полноценными обедами. Семейному бизнесу инициатива далась непросто: со временем количество приходивших пенсионеров выросло настолько, что в какой-то из дней бесплатно поели около 300 человек. А обычных посетителей практически не стало. Зато появились единомышленники: кто-то помогает деньгами, кто-то – трудом, кто-то – продуктами. Причем, даже из-за рубежа.

Автор этих строк умышленно называет по имени и фамилии уральского ресторатора, которому не дает спокойно жить желание помочь тем, кто в этом по-настоящему нуждается. К сожалению, не сохранились название питерского кафе и имена его владельцев. Дела говорят об этих людях как о достойных быть известными. И достойных подражания. А не штрафов от Роспотребнадзора.

