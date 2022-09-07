Netflix перезапустит детский сериал «Телепузики»
7 сентября 202221:58
Стриминговый сервис Netflix планирует перезапустить британский детский сериал «Телепузики». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным журнала, премьерный показ намечен на 14 ноября.
Главными героями сериала являются четыре телепузика: Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По. Рассказчиком шоу станет актёр и певец Титус Берджесс.
Оригинальный сериал выходил с 1997 по 2001 год. Всего вышло 365 серий.
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7 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru