Netflix перезапустит детский сериал «Телепузики»

Стриминговый сервис Netflix планирует перезапустить британский детский сериал «Телепузики». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным журнала, премьерный показ намечен на 14 ноября.

Главными героями сериала являются четыре телепузика: Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По. Рассказчиком шоу станет актёр и певец Титус Берджесс.

Оригинальный сериал выходил с 1997 по 2001 год. Всего вышло 365 серий.

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ФОТО: flickr/ainomirtti
ТЕГИ:Netflix
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