Нетаньяху поблагодарил Трампа за отмену ограничений на поставки авиабомб

По словам Нетаньяху, такие авиабомбы необходимы Израилю для самообороны, а также обеспечения будущего мира и процветания.

Президент США в субботу подтвердил, что снял запрет на передачу Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов (около 907 кг), введенный предыдущей администрацией Джо Байдена. Трамп отметил, что эти бомбы находятся на хранении длительное время.

Портал Axios в субботу, 25 января, сообщил, что в ближайшие дни 1 800 бомб MK-84 доставят в Израиль по морю. Администрация Байдена опасалась, что применение настолько мощных авиабомб в секторе Газа может привести к значительным жертвам среди мирного населения, отмечал портал.

Ранее глава палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Захир Джаббарин заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может начать боевые действия на Западном берегу реки Иордан для продления своего правления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

