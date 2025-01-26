Нетаньяху поблагодарил Трампа за отмену ограничений на поставки авиабомб
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за отмену запрета на поставки авиабомб массой 2 000 фунтов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Нетаньяху, такие авиабомбы необходимы Израилю для самообороны, а также обеспечения будущего мира и процветания.
Президент США в субботу подтвердил, что снял запрет на передачу Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов (около 907 кг), введенный предыдущей администрацией Джо Байдена. Трамп отметил, что эти бомбы находятся на хранении длительное время.
Портал Axios в субботу, 25 января, сообщил, что в ближайшие дни 1 800 бомб MK-84 доставят в Израиль по морю. Администрация Байдена опасалась, что применение настолько мощных авиабомб в секторе Газа может привести к значительным жертвам среди мирного населения, отмечал портал.
Ранее глава палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Захир Джаббарин заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может начать боевые действия на Западном берегу реки Иордан для продления своего правления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость аренды жилья в Лос-Анджелесе резко выросла после лесных пожаров
- Шольц считает преждевременной дискуссию о миротворческой миссии на Украине
- Вице-президент США: Новый шеф Пентагона принесет большие перемены в закупки оружия
- Нетаньяху поблагодарил Трампа за отмену ограничений на поставки авиабомб
- Собянин: Московский зоопарк развивает международное сотрудничество
- СМИ: Поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией
- Летевший из Москвы в Сочи самолет совершил аварийную посадку в Саратове
- СМИ: Руанда эвакуировала весь дипкорпус из ДР Конго
- Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 км от побережья Камчатки
- Российские военные освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru