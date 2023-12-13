«Нескорая помощь!»: Кто поможет больным детям в Корткеросе и Фролово

Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил на этой неделе сразу два похожих обращения из Коми и Волгоградской области. Самое печальное, что в обоих случаях пострадавшими оказались малыши.

В поселке Корткерос педиатры перестали ездить к детям старше полутора лет, а в больнице Фролово произошла и вовсе вопиющая ситуация. Там не нашлось бензина для «скорой», чтобы отвезти в Волгоград задыхающегося ребенка.

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Поселок Корткерос находится примерно в 50 км от столицы Коми, Сыктывкара. Местная больница обслуживает весь район, однако на данный момент там остался один-единственный педиатр. В итоге врачи перестали выезжать к детям старше 1,5 лет, им ставят диагноз по телефону, а в случае болезни предлагают самим добираться до больницы.

«Ситуация не меняется. Педиатр, как был один, так и есть. У нас заболел ребенок, нам поставили 6-го числа под вопросом диагноз коклюш. Мы сообщили нашему педиатру, чтобы она пришла, - надо же какие-то анализы сдавать, ребенка наблюдать, - в итоге мы ее не дождались, и пришлось пойти самостоятельно. Мы почти неделю сидели дома. Все, что нам назначили, это были антибиотики, причем назначили их, не видя нас. раньше у нас было четыре педиатра и работало все нормально. А в последние два года вот такая ситуация. Если нас не устраивает консультация педиатра по телефону, мы должны с детьми больными ехать на прием. Когда на такси, когда пешком приходится, если такси нет. Берешь ребенка, сбиваешь температуру и идешь пешком. Допустим, я живу в центре, и мне с ребенком идти до больницы минут 20-25, плюс там еще очередь», - рассказала НСН местная жительница Инна Подосенова.

По ее словам, два года назад больница начала «разваливаться».

«Мы астматики, стоим на учете, а по региональной квоте нам лекарства тоже не выдают в данной больнице. Это не только у нас, а у всех. То есть на протяжении двух лет мы покупаем сами. В последние два года в больнице почему-то все разваливается, стала халатное отношение к больным людям», - посетовала собеседница НСН.

Мы переадресовали ее вопросы министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и главе Республики Коми Владимиру Уйбе.

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Ну а Волгоградской области произошла историю, в которую сложно поверить. В городе Фролово начал задыхаться двухлетний малыш, однако в местной больнице ему не смогли поставить диагноз. Ребенка решили везти в Волгоград, однако не смогли этого сделать из-за отсутствие бензина для «скорой». К счастью, самых печальных последствий удалось избежать, однако родители малыша до сих пор в шоке.

«Надо было срочно ребенка двухлетнего, - он лежал под аппаратом ИВЛ, - доставить в областной центр. В "скорой помощи" не нашлось топлива. Пришлось вызвать "скорую" из «областного центра». Она из Волгограда приехала, но, извините, 150 км это порядка 1:40-1:50, а ребенок двухлетний задыхался, терял сознание от того, что дышать не может. Его сразу доставили в больницу и подключили к аппарату Искусственной вентиляции легких, но никто не мог поставить диагноз. Три часа прошло, только тогда смогли доставить в областной центр», - рассказал НСН отец ребенка.

По его словам, родители предлагали заправить «скорую» за свои деньги, однако в больнице им отказали, объяснив, что это могут принять за взятку. Таким образом, было потеряно драгоценное время.

Мы попросили главу Минздрава России разобраться в ситуации в больнице Фролово.

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