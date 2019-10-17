Несколько зданий детсадов и школ построят в Бескудникове в ходе реновации
Музыкальная школа и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым дворцом появятся в московском районе Бескудниково. Объекты построят по программе реновации, сообщил начальник территориально проектно-планировочной мастерской Северного административного округа столицы ГБУ «ГлавАПУ» Станислав Мягков.
Сейчас проект планировки микрорайонов 8 и 9 проходит процедуру публичных слушаний. В нём, в частности, также значится строительство двух новых школ и четырех детских садов. В программу реновации данного проекта включены 37 жилых домов. На их месте возведут жильё комфорт-класса. Первые этажи там будут отведены под центры госуслуг, магазины, аптеки, детские кружки.
Будет также проведено благоустройство сквера имени Святослава Федорова и части Бескудниковского бульвара. Там же проложат новые двухполосные дороги и внутриквартальные проезды. Кроме того, будет проведена реконструкция переулка 800-летия Москвы.
Сейчас в российской столице идут публичные слушания по шести проектам планировки в рамках программы реновации. Все высказанные пожелания жителей передадут разработчикам.
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