Несколько зданий детсадов и школ построят в Бескудникове в ходе реновации

Музыкальная школа и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым дворцом появятся в московском районе Бескудниково. Объекты построят по программе реновации, сообщил начальник территориально проектно-планировочной мастерской Северного административного округа столицы ГБУ «ГлавАПУ» Станислав Мягков.

Сейчас проект планировки микрорайонов 8 и 9 проходит процедуру публичных слушаний. В нём, в частности, также значится строительство двух новых школ и четырех детских садов. В программу реновации данного проекта включены 37 жилых домов. На их месте возведут жильё комфорт-класса. Первые этажи там будут отведены под центры госуслуг, магазины, аптеки, детские кружки.

Будет также проведено благоустройство сквера имени Святослава Федорова и части Бескудниковского бульвара. Там же проложат новые двухполосные дороги и внутриквартальные проезды. Кроме того, будет проведена реконструкция переулка 800-летия Москвы.

Сейчас в российской столице идут публичные слушания по шести проектам планировки в рамках программы реновации. Все высказанные пожелания жителей передадут разработчикам.

