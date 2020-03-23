Необычный антициклон принесёт потепление до +15 градусов

Над европейской территорией России формируется мощнейший блокирующий антициклон, который будет определять погоду в в течение этой, и, возможно, следующей недели, пишет «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, будут наблюдаться большие перепады температуры. При ясном небе по ночам будет происходить сильное охлаждение, и в первой половине недели ночные температуры могут опускаться до минус 5-10 градусов, рассказал Вильфанд.

По мере смещения антициклона в центр России придут южные ветры, что вместе с ясной погодой даст хороший прогрев. Ожидается, что к концу недели температура воздуха установится на 5-6 градусов выше нормы: в пятницу и субботу ожидается до +13…+15 градусов.

Вильфанд прогнозирует, что тепло продержится до конца месяца.

