Немецкий журналист поразился российской действительности

Немецкий журналист Доминик Калус на портале Ostexperte.de рассказал об особенностях жизни в России и сравнил их с европейскими реалиями.

По мнению Калуса, одна из главных проблем для иностранца в столице – незнание английского языка. Журналист считает, что поход в магазин или необходимость обратиться за помощь. В общественном транспорте на английском станут стресс-тестом для иностранца.

Он также отметил, что россияне мало улыбаются по сравнению с европейцами. Но пояснил, что в России улыбка не бывает без причины, а натянутая – признак дурного тона, пишут Известия.

Журналист обратил внимание на начитанность россиян в сравнении с европейцами.

«В то время как в Германии вряд ли кто-либо действительно читал «Страдания юного Вертера», русские знают и любят своих писателей», — указал он.

Также Калуса поразили позитивные технологические изменения в России – доступность интернета в российской провинции и распространение безналичных расчетов.

Ранее НСН писала, почему британские СМИ усомнились в либерализации России.



