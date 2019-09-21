Немецких ученых не пустили на конференцию в Туве

Супругов Штуббэ не пустили на научную конференцию, проходившую в ТувГУ, из-за отсутствия у них деловых виз. Как сообщает Интерфакс, ученые прибыли в город по обычной туристической визе.

По официальной версии, отказ в участии не связан с нашумевшим приказом Минобрнауки, который ввел ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами.

14 августа в сети появилось несколько страниц ранее не опубликованного приказа, что спровоцировало общественный резонанс. В пресс-службе Минобрнауки вскоре уточнили, что приказ носит рекомендательный характер.



