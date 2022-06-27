Бизнесмен с женой найдены убитыми в квартире в Подмосковье
27 июня 202222:59
Бизнесмен с супругой найдены убитыми в квартире в в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что квартира была заперта изнутри.
По информации СМИ, погибший мужчина был совладельцем абхазской мобильной компании Евгений Палант.
На теле мужчины и женщины были обнаружены многочисленные ножевые ранения. В связи с произошедшим возбуждено дело об убийстве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 683 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 355 / сут.
- Взрыв газа произошел в общежитии в Подмосковье
- В США пассажирский поезд сошел с рельсов
- Заседание СБ ООН по Украине пройдет 28 июня
- Зеленский призвал США признать Россию страной - спонсором терроризма
- Бизнесмен с женой найдены убитыми в квартире в Подмосковье
- Иран подал заявку на вступление в БРИКС
- Телешоу «Форт Боярд» заменит живых тигров на 3D-модели
- Оператор отелей Holiday Inn и Crownе Plaza объявила об уходе из РФ
- Зампостпреда РФ при ООН сравнил ракетный удар в Кременчуге с «провокацией в Буче»
- Число жертв взрыва в порту Иордании выросло до 10
27 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru