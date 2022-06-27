Бизнесмен с женой найдены убитыми в квартире в Подмосковье

Бизнесмен с супругой найдены убитыми в квартире в в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что квартира была заперта изнутри.

По информации СМИ, погибший мужчина был совладельцем абхазской мобильной компании Евгений Палант.

На теле мужчины и женщины были обнаружены многочисленные ножевые ранения. В связи с произошедшим возбуждено дело об убийстве.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Подмосковье
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