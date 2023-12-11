Неизвестные вскрыли квартиру Градского в Москве и стали вывозить вещи
Вдова российского исполнителя Александра Градского Марина Коташенко вызвала правоохранительные органы, опасаясь ограбления квартиры в центре Москвы, сообщает «Московский комсомолец».
Ей позвонили соседи и сообщили, что неизвестные выносят вещи. Коташенко в это время находилась с детьми за городом. Данная квартира по решению суда досталась вдове и двум ее сыновьям — младшим детям знаменитого исполнителя.
По словам соседей, к дому дважды подъезжал грузовик, на котором и вывозили вынесенные из квартиры вещи. Рядом с грузовым автомобилем заметили человека, похожего на старшего сына артиста Даниила. Аналогичные события произошли в основной усадьбе Градского, которую вскрыли до первого судебного заседания. Тогда пропали столовые приборы, стулья, проектор и портрет матери композитора.
Ранее Коташенко-Градская заявила, что старшие дети супруга Даниил и Мария Градские, во главе с их матерью (бывшей женой Градского) Ольгой Фартышевой порочат имя ее супруга, оскверняют память, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru