Небольшой сбой возник при тестировании системы онлайн-голосования в Москве

Первое публичное тестирование системы электронного голосования, которая будет впервые опробована на выборах депутатов Московской городской думы, выявила незначительный сбой. Произошло это за несколько часов до конца голосования, рассказал ТАСС заместитель главы департамента информационных технологий столицы Артём Костырко.

Накануне департамент представил в московском парламентском центре специальное программное обеспечение, которое будет использовано на выборах 8 сентября. В первом тестировании приняли участие студенты – добровольцы. С помощью электронного голосования они выбирали лучшего председателя студенческого совета московского вуза.

Проблемы при голосовании возникли у 1,7% участников тестирования, они были связаны с потерей связи на мобильном телефоне. Сбой был вызван сетевыми настройками. Система была включена задолго до начала голосования, а вывод результатов не был настроен должным образом. Костырко также отметил, в ходе тестов выявлено еще несколько проблем, которые, правда, никто не заметил, кроме специалистов.

В дальнейшем будет проведено еще два публичных теста системы онлайн- голосования. В этих процедурах примут участие IT-специалисты, наблюдатели и сами кандидаты в депутаты.

