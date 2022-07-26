«Не только грызуны»: Кошки и собаки могут быть переносчиками чумы
Елена Малинникова и Андрей Продеус объяснили, почему чума не покинет человечество в ближайшее время.
Кошки и собаки могут быть являться переносчиками бубонной чумы, заявила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.
«Переносчиками чумы в основном являются грызуны, степные грызуны – сурки и так далее. Но не надо забывать, что кошки и собаки могут передавать эту инфекцию», - сказала она.
Со своей стороны, врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что именно такая «взаимосвязь» инфекции с живой природой делает ее практически вечной.
«Если мы не соблюдаем банальных правил гигиены и техники безопасности, когда мы работаем в природе и с животными, возникают риски. Вероятность того, что чума исчезнет в обозримом будущем, практически нулевая, потому что у нее есть прекрасный резервуар в живой природе», - добавил он.
Случаи заболевания бубонной чумой периодически фиксируются в мире, но это единичные случаи, заявил ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.
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