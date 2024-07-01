Мясников предупредил, что дефицит витамина D провоцирует развитие рака кишечника

Дефицит витамина D может провоцировать развитие рака кишечника, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1»

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По его словам, влияние дефицита витамина D на образование полипов в кишечнике научно доказано. При этом полипы являются возможным предвестником рака.

«От полипа до рака — 10 лет», — заявил Мясников.

Ранее врач-стоматолог Луиза Автандилян сообщала, что витамин D участвует в усвоении кальция, и его нехватка провоцирует проблемы с зубами. В частности, приводит к истончению эмали под воздействием агрессивных кислот, выделяемых бактериями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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