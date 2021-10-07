«Не проставляется»: В Кремле раскрыли обычаи дня рождения Путина

Президент России Владимир Путин не имеет традиции каким-тоособым образом отмечать свой день рождения на рабочем месте. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиции проставляться нет», - заявил представитель Кремля. По его словам, президент в редких случаях освобождает праздничный день от мероприятий, которые значатся в рабочем графике. В самой администрации президента, это тем более рабочий день, подчеркнул Песков.

Он также уточнил, что российский лидер пока не получил поздравлений с днем рождения от президента США, где сейчас ещё раннее утро. Первым Путина поздравил председатель Китая Си Цзиньпин. Телеграмма от него пришла за сутки до даты. Также уже успели поздравить Путина коллеги из Турции, Азербайджана, Киргизии и Южной Осетии.

Владимиру путину 7 октября исполнилось 69 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:День РожденияПутинПесков
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