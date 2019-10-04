«Не по звонку». Путин призвал настроить социальные лифты
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что социальные лифты в стране обязаны функционировать не по звонку, а по объективным критериям. На это глава государства обратил внимание в ходе первого расширенного заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Совещание проходит в Сочи, президент возглавляет наблюдательный совет АНО.
Как отмечает РИА ФАН, российский лидер не стал оглашать заранее подготовленное вступительное слова, чтобы предоставить больше возможности и времени другим спикерам. «Чтобы нам время не терять на общие слова», — объяснил свое решение Путин.
Вместе с тем, президент акцентировал внимание на проблемных вопросах работы социальных лифтов в стране. Он напомнил, что этот механизм позволяет гражданам добиться наиболее полной самореализации. Главную надежду, по словам Путина, государство возлагает на молодёжь.
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