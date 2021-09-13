«Не обязан». Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «сам принимает решение как ему одеваться», сообщает РИА Новости.

По его словам, глава государства часто использует элементы военной формы, однако носить её не обязан, даже в случае посещения армейских учений.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выделить средства на индексацию зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции, сообщает RT.

