«Неправильно»: Сванидзе оценил снос памятника русским солдатам в Адлере
Член президентского Совета по правам человека, историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН прокомментировал инцидент с памятником русским воинам в Адлере.
В Адлере по решению сочинской мэрии снесли монумент участникам Кавказской войны. Местные власти убедились, что упоминание о тех событиях болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. В администрации сообщили, что памятник был поставлен без необходимых согласований, с ошибками и без обсуждения с представителями коренного народа.
Член президентского Совета по правам человека, историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН высказал мнение, что перед установкой памятника стоило посоветоваться с местной черкесской общиной.
«Я не судья, но я думаю, что прежде чем устанавливать памятник, нужно было, конечно, посоветоваться с местной черкесской общиной. Потому что вот так устанавливать и через короткое время сносить - это несерьезно. Я считаю, что неправильной была, скорее всего, сама установка», - заявил он.
Пaмятник под нaзвaнием «Монумент подвигу русских солдaт» в Адлерском рaйоне Крaснодaрского крaя устaновили в июне. Это вызвaло возмущение среди черкесов, чьи предки противостояли Российской империи в Кaвкaзской войне 19-го векa.
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