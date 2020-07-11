«Неправильно»: Сванидзе оценил снос памятника русским солдатам в Адлере

Член президентского Совета по правам человека, историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН прокомментировал инцидент с памятником русским воинам в Адлере.

В Адлере по решению сочинской мэрии снесли монумент участникам Кавказской войны. Местные власти убедились, что упоминание о тех событиях болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. В администрации сообщили, что памятник был поставлен без необходимых согласований, с ошибками и без обсуждения с представителями коренного народа.

Член президентского Совета по правам человека, историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН высказал мнение, что перед установкой памятника стоило посоветоваться с местной черкесской общиной.

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«Я не судья, но я думаю, что прежде чем устанавливать памятник, нужно было, конечно, посоветоваться с местной черкесской общиной. Потому что вот так устанавливать и через короткое время сносить - это несерьезно. Я считаю, что неправильной была, скорее всего, сама установка», - заявил он.

Пaмятник под нaзвaнием «Монумент подвигу русских солдaт» в Адлерском рaйоне Крaснодaрского крaя устaновили в июне. Это вызвaло возмущение среди черкесов, чьи предки противостояли Российской империи в Кaвкaзской войне 19-го векa.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Николай Сванидзе
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