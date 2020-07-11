«Неправильно»: Сванидзе оценил снос памятника русским солдатам в Адлере

В Адлере по решению сочинской мэрии снесли монумент участникам Кавказской войны. Местные власти убедились, что упоминание о тех событиях болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. В администрации сообщили, что памятник был поставлен без необходимых согласований, с ошибками и без обсуждения с представителями коренного народа.

Член президентского Совета по правам человека, историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН высказал мнение, что перед установкой памятника стоило посоветоваться с местной черкесской общиной.