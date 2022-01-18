Голикова: карантин для заболевших COVID-19 сократят до семи дней

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России оптимизируют подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан на коронавирус, сообщает РИА Новости.

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На заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом она отметила, что сроки карантина для заразившихся сократят до семи дней, однако в зависимости от ситуации с распространением вируса возможна корректировка.

«Сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем ещё ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — вице-премьер.

Ранее Голикова заявила, что заболеваемость коронавирусом растёт в 37 российских регионах, превышение среднего уровня заболеваемости фиксируется в 21 регионе, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусКарантинТатьяна Голикова
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