Голикова: карантин для заболевших COVID-19 сократят до семи дней

На заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом она отметила, что сроки карантина для заразившихся сократят до семи дней, однако в зависимости от ситуации с распространением вируса возможна корректировка.

«Сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем ещё ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — вице-премьер.

Ранее Голикова заявила, что заболеваемость коронавирусом растёт в 37 российских регионах, превышение среднего уровня заболеваемости фиксируется в 21 регионе, сообщают «Невские новости».

