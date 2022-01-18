«Не обсуждается». Песков ответил на вопрос о новом локдауне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что локдаун в масштабах страны на фоне ситуации с коронавирусом в Кремле не обсуждается, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на соответствующий вопрос он отметил, что ситуация с COVID-19 меняется от региона к региону, поэтому отдельные ограничения могут быть введены на региональном уровне.

«Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается... локдауна на региональном уровне... у губернаторов есть полномочия», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в российском оперативном штабе рассказали, что за минувшие сутки в России были зафиксированы 31 252 новых случая коронавируса, всего за время пандемии заразились 10 865 512 человека, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусКарантинДмитрий Песков
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