Собянин опроверг новый карантин, а в Минздраве назвали сроки вакцинации

Вводить карантин в российской столице в сентябре не планируется, поскольку ситуация с заболеваемостью новой инфекцией стабильная, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя публикации в интернете и соцсетях.

«Как говорил классик - не читайте газет перед обедом, можно испортить пищеварение. Не надо слушать слухи в интернете, это среда, которая без слухов не может существовать», - сказал Собянин.

Он вновь повторил, что ситуация с коронавирусом в Москве «позитивно стабильная» и за две недели даже улучшилась: примерно на четверть уменьшилось количество ковидных пневмоний, на четверть меньше стало поступать пациентов в больницы, процентов на 20 стало меньше тяжелобольных. Однако мэр напомнил, что в городе по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности в транспорте и общественных местах. «Будем ждать появления вакцины», - добавил Собянин. Необходимость вакцинации он объяснил тем, что «коронавирус сам по себе никуда не делся» и «будет жить с нами очень долго».

При этом вакцинация может стартовать уже в августе, следует из слов главы Минздрава Михаила Мурашко. В первую очередь, это будет предложено сделать медикам и тем, кто особенно часто сталкивается с вирусоносителями.

По словам министра, после завершения третьей фазы клинических исследований начнется масштабное производство, а наиболее подверженным риску группам предложат добровольно вакцинироваться. Когда предполагается начать массовую вакцинацию, он уточнять не стал.

Ранее стало известно, что Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали две вторых группы добровольцев, на которых проводились клинические исследования вакцины от коронавируса. Итоги этих исследований будут переданы в Минздрав, которому предстоит принять решение о применении вакцины.

Последние данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом таковы, что в целом по России новой инфекцией заразились почти 800 тысяч, выздоровели 580 тысяч, погибли около 13 тысяч человек. В Москве за последние сутки выявили 608 новых случаев заболевания, всего в городе зарегистрировано почти 236 тысяч случаев, умерли 4364 пациента, заразившихся коронавирусом. Всего в мире число заболевших достигло 15 миллионов, умерли более 600 тысяч.

