Названы высокооплачиваемые вакансии в России со ставкой 800 тысяч рублей

Управленцы высшего звена могут рассчитывать на вакансии с зарплатой от 100 до 800 тыс. рублейв месяц, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование рекрутингового портала HeadHunter.

Так, наиболее высокие зарплаты предлагают топ-менеджерам - инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион работодателя не уточняется) и генеральному директору в Новосибирске, дополняет RT.

Зарплата 500 тыс. рублей (до вычета НДС) обещана советнику генерального директора по работе с банками в Москве, на сумму от 400 тыс. до 1 млн рублей в месяц может рассчитывать E-commerce-директор.