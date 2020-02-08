Названы высокооплачиваемые вакансии в России со ставкой 800 тысяч рублей
Управленцы высшего звена могут рассчитывать на вакансии с зарплатой от 100 до 800 тыс. рублейв месяц, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование рекрутингового портала HeadHunter.
Так, наиболее высокие зарплаты предлагают топ-менеджерам - инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион работодателя не уточняется) и генеральному директору в Новосибирске, дополняет RT.
Зарплата 500 тыс. рублей (до вычета НДС) обещана советнику генерального директора по работе с банками в Москве, на сумму от 400 тыс. до 1 млн рублей в месяц может рассчитывать E-commerce-директор.
Аналогичный заработок предложен в Екатеринбурге - директору по производству (от 400 до 650 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге - IT-директору (300 тыс. рублей). Старший quant-исследователь и директор департамента судебной работы в Москве могут зарабатывать от 300 и 350 тыс. рублей соответственно.
Репетитору английского языка для бизнесмена из Ижевска предлагается заработок в размере 250 тыс. рублей, пишут Известия.
Ранее Росстат сообщил, что число открытых вакансий в российских компаниях перевалило за показатель 1,1 млн по итогам второго квартала 2019 года, что побило рекорд трехлетней давности. Однако россияне откликаться на вакансии не спешат. Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН связала это с низкой зарплатой, предлагаемой соискателям.
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