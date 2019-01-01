Названы условия снижения процента по ипотеке

Бывший вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в эфире НСН отметил невысокую платежеспособность россиян по ипотечным кредитам в условиях экономической турбулентности. Эксперт назвал несколько способов, которые помогут выполнить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным и снизить процентную ставку по ипотеке.

«Выдача ипотеки с учетом ограничений, введенных Банком России, с обязательным достаточно низким первоначальным взносом, достаточно проблемна. Поэтому есть только два пути снижения ставки по ипотечным кредитам. Или снижение банковской ставки за счет государства. Или – субсидирование страхования кредитов с низким первоначальным взносом. Этот механизм еще не разработан, но надеемся, что в ближайшее время он появится. Это классический вариант решения проблемы, когда у людей нет возможности накопить на первоначальный взнос. В большинстве стран государство субсидирует выплату процентов по ставке ипотеки с низким первоначальным взносом. При этом в выигрыше оказывается и государство, и потребители, и банки», - заявил Эльман Мехтиев.

Как ранее сообщала НСН, семейную ипотеку оформят по новым правилам.