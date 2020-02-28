Названы три основные проблемы с бытовыми отходами
Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (РЭО) назвала три основные проблемы россиян в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в их числе нарушение графика вывоза отходов, "стихийные свалки" и отсутствие баков для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает телеканал "360".
Как передает телеканал, для улучшения ситуации была разработана система "Радар", с помощью которой уже были решены около 5 тыс сложных ситуаций. По данным "РЭО", было оставлено более 30 тыс заявок, которые касались как вопросов по поводу раздельного сбора отходов, так и правовых аспектов работы региональных операторов по вывозу мусора. Обращения были собраны с помощью цифровой платформы radar.reo.ru, а затем отданы операторам для исправления проблем.
"Радар" отдает информацию 194 региональным операторам, а также 85 соответствующим ведомствам в регионах РФ. Лидерами по качеству обработки заявок остаются Московская, Белгородская и Нижегородская области. Для формирования заявки каждый житель может позвонить по единому номеру или оставить описание проблемы на сайте системы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Совфеде прокомментировали слова вице-адмирала Украины Тарасова
- Частный вертолет потерпел крушение в Астраханской области
- Силуанов считает, что низкие цены на нефть долго не продержатся
- Экс-актер организовал банду и грабил одиноких состоятельных людей
- Путин решит вопрос о Боге в Конституции