Названы три главных признака «игровой» финансовой пирамиды
Доцент экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Максим Чирков назвал три главных признака нового типа финансовых пирамид в форме инвестиционных онлайн-игр.
По словам экономиста, первой характерной чертой является использование различных финансовых и псевдофинансовых терминов. Второй признак, названный Чирковым, это взимание денег в игре в обмен на обещание высоких доходов, гораздо более высоких, чем вы вносите.
Третим признаком является стимуляция игрока на привлечение друзей. Как отметил Чирков, эта черта является классикой финансовой пирамиды. Эксперт посоветовал быть предельно внимательными при предложениях вложения денег, пишет «Радио 1».
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