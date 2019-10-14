Названы топ-100 лучших проектов НКО, получившие президентские гранты

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества выбрал сто лучших проектов, которые были профинансированы в 2017, и воплощены в жизнь в 2018.

О принципах отбора рассказал глава фонда президентских грантов Илья Чукалин. По его словам, экспертная оценка основывалась на трёх составляющих: качестве реализации проекта, достижении социальных результатов, а также информационной открытости.

На попадание в топ-100 претендовали семь проектов на место. Как подчеркнул заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, при прочих равных в расчёт принималась возможность распространения опыта проекта на другие регионы. Представители сотни будут приглашены в начале декабря на форум волонтеров. Они также пройдут дополнительные образовательные программы развития проектов.

Всего во всех шести конкурсах президентских грантов приняли участие уже околоо 22 тысяч некоммерческих организаций. В этом году гранатовый фонд составляет 8 миллиардов рублей.







