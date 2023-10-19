Названы сроки строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье
Утверждены новые сроки ввода в эксплуатацию четырех мусоросжигательных ТЭС структуры ГК «Ростех» в Подмосковье и одной в Татарстане, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в четверг, 19 октября.
Как отмечается, объекты в Московской области должны заработать до конца 2024 года, в Татарстане до конца 2025 года.
Целевые параметры установленной мощности заводов определены на уровне 2,8 млн т и 0,55 млн т мусора соответственно.
Предполагется, что они будут построены на территории Московской области в Солнечногорском районе, Наро-Фоминском, Воскресенском и Ногинском районах вблизи деревень Хметьево, Могутово, Свистягино и Тимохово.
Ранее «Гринпис» попросил не строить мусоросжигательные заводы в Подмосковье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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