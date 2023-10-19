Названы сроки строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье

Как отмечается, объекты в Московской области должны заработать до конца 2024 года, в Татарстане до конца 2025 года.

Целевые параметры установленной мощности заводов определены на уровне 2,8 млн т и 0,55 млн т мусора соответственно.

Предполагется, что они будут построены на территории Московской области в Солнечногорском районе, Наро-Фоминском, Воскресенском и Ногинском районах вблизи деревень Хметьево, Могутово, Свистягино и Тимохово.

Ранее «Гринпис» попросил не строить мусоросжигательные заводы в Подмосковье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

