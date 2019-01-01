Названы сроки проверки итогов шоу «Голос. Дети» в связи со скандалом





Проверка результатов голосования на шоу Первого канала «Голос. Дети» будет проводиться не дольше месяца. Об этом заявил Телеканалу «360» генеральный директор Group-IB Илья Сачков. Данная компания, специализирующаяся на раскрытием киберпреступлений, определена в качестве ревизора после разгоревшегося скандала.

Как отмечает Ura.ru, экспертам предстоит определить, была ли возможность у сторонних лиц, либо сотрудников шоу, вмешаться в систему голосования, а также понять, были ли голоса искусственно накручены. Причём, расследование уже началось накануне вечером.

В проверке задействованы 15 специалистов, в том числе, следственная группа, эксперты-криминалисты, специалисты по анализу уязвимости и по большим данным.

Большие вопросы у зрителей вызвала победа в шестом сезоне шоу «Голос.Дети» дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. По официальным данным, она получила 56,5% голосов зрителей, опередив в два раза участника, занявшего второе место. Появилось мнение, что вопрос победителя решился не честными выборами, а деньгами родителей Микеллы.

