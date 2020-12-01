Названы самые востребованные мастера по ремонту

Российские потребители из экономии в последние месяцы предпочитают не избавляться от подержанных недорогих товаров и товаров средней стоимости, а ремонтировать его.

Как рассказал руководитель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов, самыми востребованными сейчас являются мастера по ремонту техники, в особенности дорогостоящей — компьютеров, ноутбуков, смартфонов, планшетов, холодильников и стиральных машин.

«Но в топ ворвались ещё и мастера, которые занимаются ремонтом одежды и обуви», - отметил он в эфире «Радио 1». Теперь изделия перешивают или ушивают вместо того, чтобы заменить на новые.

Павлов объяснил это явление снижением покупательской способности россиян.

На фоне повышенного спроса возник дефицит мастеров. Чтобы выбрать опытного, специалисты советуют пользоваться онлайн-сервисами и читать отзывы.

